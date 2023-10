Xbox : un pack Series S + Game Pass pour les fêtes Xbox : un pack Series S + Game Pass pour les fêtes

Malgré une fronde des développeurs qui commencent à se faire sentir, encore récemment avec l'affaire Baldur's Gate III (et Remedy qui pointe une problématique néanmoins jugée non insurmontable, pour l'instant), la Xbox Series S compte assurer sa survie et Microsoft proposera justement dès le 31 octobre un « Xbox Starter Pack » à 300 balles, donc le prix habituel, mais incluant quand même 3 mois de Game Pass, soit 45 balles d'économisés hors magouille.



« Le bon moment » pour mettre encore en avant ce type de services après l'arrivée de grosses cartouches et le rachat tout juste approuvé d'Activision, mais n'oubliez pas que l'on parle du modèle 512Go, une taille considérée et à raison de plus en plus restreinte aujourd'hui.