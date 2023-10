[Rumeur] Le géant Best Buy compte se débarasser de la vente physique d'ici quelques mois [Rumeur] Le géant Best Buy compte se débarasser de la vente physique d'ici quelques mois

La lutte des défenseurs du physique est honorable mais c'est un combat difficile, et un nouveau clou pourrait prochainement être apposé sur le cercueil : selon plusieurs sources de The Digital Bits, l'entreprise Best Buy (l'un des grossistes majeurs aux USA/Canada) est en train de mettre en place ses plans pour se débarrasser de la vente physique dès le premier trimestre 2024.



Cette nouvelle politique, encore à confirmer, concernera aussi bien son énorme chaîne de magasins que la vente par internet, et touchera le jeu vidéo comme la vente de films/séries en Blu-Ray. En évidente cause, la baisse des revenus sur ce secteur dont les bénéfices sont aujourd'hui trop faibles face à l'espace et le stockage requis.