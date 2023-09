[LEAK] Far Cry 7 : enfin l'heure du grand changement dans la progression (selon Henderson) [LEAK] Far Cry 7 : enfin l'heure du grand changement dans la progression (selon Henderson)

Tom Henderson a de nouveau balancé son oreille dans les locaux d'Ubisoft, et la pêche fut bonne du moins pour ce qui concerne le toujours non-officialisé Far Cry 7 avec de nouvelles infos :



- Garde actuellement son nom de code « Project Blackbird »

- Objectif de lancement pour fin 2025

- Développé chez Ubisoft Montréal

- Délaissera le moteur Dunia pour le Snowdrop

- Tournera autour du sauvetage d'une famille riche par un groupe de conspirationnistes

- Le groupe se nomme « Sons of Truth » (les Fils de la Vérité)

- Révolution dans le jeu : la campagne sera non linéaire et sous timer

- En bref, pour correspondre avec le thème du jeu, vous aurez un temps donné (24 ou 72h temps réel, les développeurs réfléchissent encore sur le sujet) pour arriver à votre objectif

- Pour ne pas donner de pression, le timer se pause chaque fois que vous serez dans le refuge (ou si vous mettez Pause évidemment)

- Le côté non linéaire vient du fait qu'il n'est obligatoire de sauver tous les membres de la famille pour terminer l'histoire, avec une influence sur la fin (inutile de vous décrire comment obtenir la meilleure)

- Nouveau système d'interrogatoire, suffisamment poussé : l'ennemi peut mentir ou tenter de s'enfuir



Alors, intéressant ?