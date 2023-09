Unity : des excuses, et une refonte de la nouvelle politique sur la taxe à l'installation Unity : des excuses, et une refonte de la nouvelle politique sur la taxe à l'installation

Unity n'avait pas le choix de faire marche-arrière, et c'est chose faite : dans un communiqué où la société reconnaît pleinement ses erreurs tout en admettant qu'il aurait été bien plus sage de parler au plus grand nombre de développeurs avant de prendre des décisions (foireuses), Unity annonce avoir rayé ses intentions d'imposer une taxe « à l'installation » pour tous les jeux reposant sur ce moteur. Ou presque.



Car plus exactement, c'est tous les développeurs petits et moyens qui ne seront désormais plus concernés, tandis que la taxe restera active pour les grosses sociétés (sous Unity Pro et Unity Enterprise), mais avec des conditions assouplies comme :



- Tous jeux publiés avant la mise en place de cette taxe ne seront pas touchés.

- Il faudra attendre 1 million de dollars de revenus bruts et minimum 1 million de téléchargement par an pour mettre en place cette taxe à partir des installations ultérieures.



On ignore si le coût de la taxe a changé, et surtout si Unity fera preuve de transparence pour éviter de prendre en compte les multiples installations d'un même compte ainsi que les démos jouables...