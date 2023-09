E3 : pas d'event à Los Angeles en 2024 [UP] E3 : pas d'event à Los Angeles en 2024 [UP]

On ne sait pas quand aura lieu le grand retour de l'E3, si tant est qu'il ait lieu un jour, mais dans tous les cas, ce ne sera pas pour 2024. Les organisateurs ont annoncé qu'il n'y aura rien à attendre à l'habituel Los Angeles Convention Center, mais un event peut encore avoir lieu, juste à savoir où.



GamesIndustry rapporte en revanche qu'en interne, les regards sont surtout tournés vers 2025 avec une « réinvention complète » dans le but de revenir enfin sur le devant de la scène… et essayer de reprendre ainsi la lumière récupérée par Geoff Keighley. Il faudra juste que les principaux constructeurs répondent au téléphone pour que l'intérêt y soit, et créer ainsi un effet boule-de-neige pour attirer les tiers.





UPDATE

- Quelques minutes après le communiqué, Geoff Keighley a indiqué sur Twitter/X que le Summer Game Fest aura lieu en juin 2024, avec de nouveau du présentiel... à Los Angeles.

L'art du timing.