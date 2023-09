[Rumeur] Persona 6 s'éloigne vers 2026, et un nouveau Shin Megami Tensei en approche [Rumeur] Persona 6 s'éloigne vers 2026, et un nouveau Shin Megami Tensei en approche

Le leaker Atlus du moment, celui qui a lâché avant l'heure l'existence de Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload, refait encore parler de lui avec quelques informations croustillantes que l'on va vous résumer très vite :



- Persona 6 reste le projet majeur en cours chez Atlus, mais les perspectives d'une sortie en 2025 s'éloigne de plus en plus. Il faudra donc probablement attendre 2026.

- En terme d'ambition, l'écart entre Persona 6 et Persona 5 sera bien plus important qu'entre le 5 et le 4.



- D'ici-là, Atlus révélera en 2024 un nouveau spin-off réunissant l'ensemble du casting de la franchise (pas plus d'infos). Il sortira avant la fin mars 2025.

- Un nouveau Shin Megami Tensei est en approche mais l'heure n'est pas encore au VI : à l'instar de ce qu'ils ont fait avec Shin Megami Tensei IV Apocalypse, le prochain sera directement lié au V.