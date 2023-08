Phil Spencer revient sur l'affaire entre Baldur's Gate III et la version Xbox Series S Phil Spencer revient sur l'affaire entre Baldur's Gate III et la version Xbox Series S

Dans une longue interview accordée à Eurogamer, Phil Spencer est revenu sur deux polémiques, la première étant liée au prix des consoles actuelles. Car nous le savons, non seulement les machines de nouvelle génération les plus puissantes (PlayStation 5 et Xbox Series X) n'ont pas baissé après bientôt 3 ans de carrière, mais pire encore, elles ont officiellement augmenté leurs tarifs (malgré offres et promos temporaires).



Situation inédite liée à l'augmentation du coût des composants mais même au-delà de ça, Spencer fait surtout comprendre que l'époque des baisses de prix de consoles est légèrement révolue par des machines de plus en plus complexe en terme de hardware et surtout plusieurs composants propriétaires, empêchant les pratiques passées, celle de faire en quelque sorte une commande de gros sur 10 ans afin de faire baisser les prix de production au fur et à mesure. « C'est pourquoi le prix des consoles est aujourd'hui relativement stable. »



D'où la nécessité pour Xbox de faire le choix de départ d'une entrée de gamme (la Xbox Series S), et Spencer ironise d'ailleurs sur le fait que les mêmes qui critiquent une complexité du marché commencent maintenant à vouloir des consoles de mi-génération, dont on vous laisse imaginer aujourd'hui le coût.



Seconde polémique : celle justement du hardware de la Xbox Series S et des restrictions qui ont impacté la sortie de Baldur's Gate III, Larian considérant que l'option écran-splitté est pour l'heure impossible à mettre en place sur cette machine, juste avant d'apprendre que Forza Motorsport serait privé de cette même option, à son lancement du moins.



Sur cela, Spencer répond pour commencer qu'il n'y a pas lieu de parler d'annulation de l'option split-screen dans Forza Motorsport tant il est difficile d'annuler ce qui n'a jamais été annoncé. Les développeurs savent que ce type d'option est aujourd'hui secondaire, en tout cas particulièrement dans les jeux de courses, et ont simplement choisi de consacrer leurs ressources à plus important.



Mais le plus intéressant vient des propos autour de Baldur's Gate III. Alors qu'un temps, Xbox évoquait en tapant sur la table que Series X et Series S devaient partager impérativement les mêmes fonctionnalités, Phil Spencer se montre soudainement beaucoup plus ouvert, allant jusqu'à dire de manière totalement innocente qu'en fait, Xbox n'a jamais réclamé de parité entre les deux machines. Même que c'est déjà le cas d'une certaine façon (l'option Ray Tracing parfois dispo sur Series X et pas Series S).



« Si un client de Series S a dépensé environ la moitié du prix d'un client de Series X, il comprend que cela ne fonctionnera pas de la même manière. »



Spencer ajoute avoir discuté cette semaine du sujet avec Larian pour trouver des solutions, et si vient l'annonce officielle d'un split-screen sur Series X et pas sur Series S, on comprendra que Microsoft s'est enfin décidé à réellement ouvrir cette porte de « non-parité ». Et ce ne serait pas du luxe.