Fallout (Prime) : première affiche + RDV en 2024 Fallout (Prime) : première affiche + RDV en 2024

Ce n'est pas encore l'heure pour une bande-annonce ni même un teaser mais les choses se mettent néanmoins doucement en place pour l'adaptation en série TV de Fallout : Bethesda et Amazon annoncent que le lancement aura lieu courant 2024 sur Prime, et se déroulera à Los Angeles comme l'atteste cette première affiche parfaitement dans le ton.



UPDATE



Histoire de vous narguer, apprenez qu'un teaser a été diffusé durant la GamesCom, uniquement en behind-close-door pour de rares élus. GamesRadar évoque que l'on y voir des soldats de la Confrérie de l'Acier, une fusillade en ville et une inconnue sortant pour la première fois d'un des fameux abris.