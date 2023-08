Charles Martinet ne sera plus la ''voix'' de Mario

Quelques sons auront suffit à faire de Charles Martinet l'un des doubleurs les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Il était la voix de Mario et d'autres représentants du royaume champignon, jusqu'à jouer le clin d'oeil dans le filmen doublant le père des deux plombiers (ainsi que Giusseppe).L'homme annonce en effet sa totale retraite à l'âge de 67 ans, mais pour l'honneur comme la forme et tout simplement l'hommage, Nintendo lui attribut officiellement le rôle d'ambassadeur de Mario, ce qui lui permettra de participer s'il le souhaite à des événements dédiés.