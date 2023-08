Destiny : Keith David remplacera le regretté Lance Reddick pour le rôle du Commandant Zavala

Le 17 mars 2023, l'acteur Lance Reddick nous quittait brutalement (60 ans) et après plusieurs commémorations autant de la part de la communauté que de Bungie, la licencedoit doucement tourner la page et tout en faisant de nouveau l'hommage envers l'homme également connu dans le monde du cinéma (…), annonce que son remplaçant pour le rôle du Commandant Zavala sera Keith David (voir ci-dessous), et ce pour la prochaine extension et les suivantes.Keith David est un grand habitué du doublage JV depuis 1997 avec, ayant justement déjà collaboré très longtemps avec Bungie pour(l'Arbiter, c'était lui).Guerilla ne s'est pour l'heure pas exprimé quant à l'avenir du rôle de Sylens.