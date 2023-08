Charts US : un énorme mois de juin tenu par la PS5, Diablo IV, FFXVI, Street Fighter 6 et... Spider-Man Charts US : un énorme mois de juin tenu par la PS5, Diablo IV, FFXVI, Street Fighter 6 et... Spider-Man

Non sans un certain retard (c'est les vacances, on pardonne), Circana vient apporter son rapport US pour le mois de juin 2023, et on peut d'ailleurs dire que c'est une bonne cuvée : 4,7 milliards de dollars de recettes pour le marché JV, soit le deuxième meilleur mois de juin de l'histoire aux USA (après celui de 2021 à 4,8 milliards).



De la ventes softwares aux micro-transactions en passant par le hardware et les accessoires, tout est en hausse et ce pour bien des raisons :



- La belle forme de la PlayStation 5 qui signe pour la marque son meilleur mois de juin depuis 2010 (pourtant sans encore avoir eu la baisse temporaire de prix).



- Des sorties majeures comme Final Fantasy XVI (malgré son lancement moindre que le XV et le VII Remake), Diablo IV qui se place déjà dans le top 3 de l'année et Street Fighter 6 qui performe bien plus qu'au Japon : le double de Street Fighter V, et meilleur démarrage pour le genre depuis 2019 avec Mortal Kombat 11 (bon en même temps, y a pas eu grand-chose depuis…).

- La promo de Spider-Man 2 (et le dernier film) qui ont permis la grande remontée de Spider-Man et Spider-Man : Miles Morales. Joli.







MEILLEURES VENTES POUR JUIN 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Diablo IV (NEW)

2. Final Fantasy XVI (NEW)

3. Street Fighter 6 (NEW)

4. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (-3)

5. Hogwarts Legacy (-3)

6. COD Modern Warfare II (-1)

7. Star Wars Jedi : Survivor (-4)

8. MLB The Show 23 (-2)

9. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (+ 22)

10. Marvel's Spider-Man (+14)



11. FIFA 23 (-4)

12. Mario Kart 8 Deluxe (-4)

13. Dead Island 2 (-9)

14. Minecraft (-2)

15. F1 23 (NEW)

16. Elden Ring (-5)

17. Story of Seasons : A Wonderful Life (NEW)

18. God of War Ragnarok (-1)

19. Resident Evil 4 Remake (-10)

20. Super Smash Bros Ultimate (-6)





MEILLEURES VENTES 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Hogwarts Legacy (=)

2. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (=)

3. Diablo IV (NEW)

4. COD Modern Warfare II (-1)

5. Star Wars Jedi : Survivor (-1)

6. Resident Evil 4 Remake (-1)

7. MLB The Show 23 (-1)

8. Dead Island 2 (-1)

9. Final Fantasy XVI (NEW)

10. Street Fighter 5 (NEW)



Virés du classement : FIFA 23, Dead Space Remake et Madden NFL 23.