Electronic Arts annonce Star Wars Jedi : Survivor... sur PlayStation 4 et Xbox One Electronic Arts annonce Star Wars Jedi : Survivor... sur PlayStation 4 et Xbox One

Oui, vous avez bien lu le titre. Alors que Star Wars Jedi : Survivor est considéré comme un succès commercial aux yeux d'Electronic Arts, l'éditeur s'est dit qu'il restait un billet à se faire chez le peuple retardataire en annonçant que Respawn a débuté le chantier d'un portage sur PlayStation 4 et Xbox One. Cocasse six mois après les propos du directeur de jeu, déclarant que s'il n'y avait pas de versions old-gen, c'était justement pour mieux tirer partie des derniers supports.



Bon ce n'est pas une première non plus (coucou Hogwarts Legacy) et notez que Respawn planche également, et en priorité, sur des améliorations techniques pour les versions existantes.