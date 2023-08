Game Pass : les prochains jeux du service

Nouvelle vague de jeux pour le Game Pass et comme la précédente, c'est majoritairement de l'indé, à croire que Microsoft a ralenti ses négociations pour l'été en sachant pertinemment que du plus lourd arrive dès septembre () et que le renfort Activision peut arriver un peu n'importe quand.Disponible aujourd'hui :(PC, Xbox, xCloud)3 août :(PC, Xbox, xCloud)8 août :(PC, Xbox, xCloud)9 août :(PC, Xbox, xCloud)10 août :(PC, Xbox, xCloud)15 août :(Xbox, xCloud)Ils quittent le service le 15 août :(PC)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC)