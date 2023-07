Capcom confirme avoir un titre majeur (encore non annoncé) pour cette année fiscale Capcom confirme avoir un titre majeur (encore non annoncé) pour cette année fiscale

Encore un bon coup de la part de Dusk Golem : Capcom confirme officiellement lors de sa réunion faite aux actionnaires que la boîte prévoit de sortir un titre majeur d'ici la fin de l'année fiscale (donc le 31 mars 2024 au plus), et plus exactement un titre encore non annoncé capable de se vendre à plusieurs millions d'unités.



Vu que non annoncé, ce n'est donc pas Dragon's Dogma 2 et tous les espoirs deviennent soudainement permis pour un nouveau Monster Hunter, en rappelant en passant que ce même Dusk Golem a déclaré que Resident Evil 9 sera annoncé l'année prochaine pour un lancement en 2025.