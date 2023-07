Pour son prochain projet, Turtle Rock ne devrait pas changer ses habitudes Pour son prochain projet, Turtle Rock ne devrait pas changer ses habitudes

Avec la fin du suivi de Back 4 Blood en début d'année, il était assez logique de très vite entendre parler du prochain projet de Turtle Rock Studios, et tout porte à croire que l'équipe également responsable du cultissime Left 4 Dead et du bien moins notable Evolve ne compte pas partir soudainement dans des habitudes fraîches : une nouvelle offre d'emploi (pour un senior combat designer) évoque pour un nouveau chantier du FPS, de la coopération, du multi plus globalement, des armes variées et accessoirement un peu d'affrontements en mêlée.



Si Back 4 Blood a redoré le blason de Turtle Rock après le flop de Evolve, reste qu'on ne peut réellement parler de projet explosif donc souhaitons à l'équipe que la prochaine sera vraiment la bonne.