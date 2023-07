[Rumeur] Jeff Grubb : un remaster de Metroid Prime 2 et du Zelda pour la fin d'année [Rumeur] Jeff Grubb : un remaster de Metroid Prime 2 et du Zelda pour la fin d'année

Dans une évocation de ce qui reste du calendrier Switch, Jeff Grubb a évoqué que parmi les derniers projets non annoncés, un Metroid Prime 2 Remastered sera de la partie, avec même une sortie très proche selon ses sources.



Il évoqué également du Zelda pour la fin d'année, sans aucun rapport avec Tears of the Kingdom (donc pas un DLC surprise), et faute de détails supplémentaires, on espère autre chose qu'une simple mise en ligne déjà actée des deux Oracles sur le service NSO.