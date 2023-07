Baten Kaitos I & II HD également sur PC ? Baten Kaitos I & II HD également sur PC ?

Les joueurs Switch pourront accueillir la compilation remaster semi-traduite Baten Kaitos I & II HD le 15 septembre prochain, et il semblerait que Bandai Namco ne compte pas en rester là au sujet de cette tentative de gratter un petit billet avec ce retour de la franchise Monolith : l'organisme de classification sud-africain (également dans quelques bons coups niveau leak) vient de lister une version PC.



A confirmer, et pas du tout improbable, en rajoutant que l'organisme en question a également mis une fiche pour The Borderlands Collection : The Pandora's Box, donc probablement une compile réunissant les 3 épisodes + DLC.