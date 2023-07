Game Pass : les prochains jeux du service

Microsoft publie la liste des prochains jeux à intégrer le service Game Pass et on commence dès aujourd'hui par la mise en ligne d'un certain(PC, Xbox) ainsi que le légèrement moins connu(PC, Xbox, xCloud).Dès demain le « WTF pixélisé »(PC, Xbox, xCloud) avant une petite pause jusqu'au 11 juillet qui verra s'ajouter le jeu de gestion(PC, Xbox, xCloud) et le toujours endurant(PC). Le morceau principal,(PC, Xbox, xCloud), répondra comme prévu à l'appel du chéquier le 14 juillet et c'est tout autant en Day One que débutera l'Early Access de(PC, Xbox, xCloud) le 18 juillet, accompagné de(Xbox, xCloud) pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait.Ils quittent le service le 15 juillet :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)