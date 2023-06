Envie d'une Xbox Series S Barbie ? Envie d'une Xbox Series S Barbie ?

On rigolait bien à l'annonce du projet, mais force est de constater aujourd'hui que le film Barbie (19 juillet) est parti pour être un des gros succès de l'année au cinéma, et Xbox a sauté sur l'occasion pour divers partenariats dont un futur concours (sur le page Microsoft Reward) afin de gagner une Xbox Series S aux couleurs du film, que l'heureux élu revendra probablement ensuite pour l'équivalent de 2 ou 3 PEL.



Le même concours à partir du 10 juillet permettra de tenter sa chance sur des façades de manettes, et un deuxième concours plus tard permettra de chopper un des 10 Barbie over-collector avec des fringues et accessoires Xbox (on en est là oui).



Terminons par la confirmation d'une collaboration entre Forza Horizon 5 et Mattel (avec qui ils ont déjà dealé pour Hot Wheels) afin d'intégrer de suite la Chevrolet Corvette EV 1956 et le GMC Hummer EV 2022.



Sinon, le 19 juillet au cinéma, y aussi Oppenheimer, une production un peu moins rose mais ça a l'air bien quand même...