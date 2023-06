IGN : Perfect Dark sur la bonne voie, mais il faut encore 2 à 3 ans de travail IGN : Perfect Dark sur la bonne voie, mais il faut encore 2 à 3 ans de travail

IGN est parti à la pêche aux informations sur le cas Perfect Dark, et les nouvelles ne sont pas très glorieuses selon pas moins de 13 sources proches du dossier, même si les choses sont actuellement dans une meilleure direction qu'au départ.



Voici donc :



- Le projet n'en est encore qu'aux premiers stades de développement.



- Le chantier a enchaîné les déboires des développements : co-développement tendu (on va y revenir), pandémie, défis technologiques, perte de plusieurs talents… et une direction de départ peu claire.



- Darrell Gallagher (ex-Square Enix/Crystal Dynamics) a beau avoir un joli CV, il en fallait davantage pour pouvoir gérer efficacement une licence voulue pour devenir l'un des nouveaux piliers de Xbox, et ce à partir d'une équipe et d'un studio naissant.



- Ce même Gallagher voulait faire de Perfect Dark un blockbuster vidéoludique semblable à ce que fut Game of Throne pour la télé.



- On évoquait un co-développement plus haut, mais on ne parlait pas de Crystal Dynamics, avec qui depuis les choses avancent mieux : les sources révèlent que le projet était au départ conçu en collaboration avec Certain Affinity.



- Faute d'une vision efficace au départ, et des problèmes de gestion qui en découlent, les choses ne se sont pas bien passées avec Certain Affinity, considéré comme l'aide au développement mais qui avait beaucoup plus d'expérience (et d'employés) que The Initiative, comprenant donc plus rapidement quand quelque chose n'allait pas, sans pour autant trouver d'oreille attentive.



- Le chantier a patiné pendant plusieurs années avant l'arrivée de Crystal Dynamics, et l'un des anciens développeurs expliquent qu'à son départ, certains aspects du jeu avait été rebooté alors qu'ils étaient mis en place depuis 3 mois, eux-mêmes créés à partir de quelque chose annulée 3 mois auparavant. « Je ne sais pas pourquoi certains continuaient à appuyer sur le bouton de réinitialisation... »



- Avec déjà un gros manque de communication, inutile d'expliquer à quel point l'arrivée du télétravail forcé (par la pandémie du Covid-19) n'a fait qu'accentuer les problèmes.



- Comme indiqué par un ancien développeur, le moral n'y était plus quand le même jour, l'équipe enchaînait une bonne nouvelle avec l'annonce de deux ou trois départs supplémentaires.



- En 2021, Certain Affinity quitte le navire, remplacé par Crystal Dynamics, au départ plein de bonne volonté et reconnaissant vite le potentiel du projet avant de s'apercevoir de toutes les failles d'une « construction sans fondation » : l'ensemble manquait de liant et avec le changement de moteur en cours de route (pour l'Unreal Engine 5), il aurait fallu retravailler chaque aspect.



- En 2022 (oui, il y a un an seulement), le choix est fait de garder les idées mais de rebooter la totalité du chantier sous Unreal Engine 5, avec un Crystal Dynamics prenant peu à peu le leadership, sans que le rachat par Embracer ne change quelque chose, embauchant de plus en plus d'employés spécifiquement pour Perfect Dark. Depuis, les choses progressent significativement (un gros compte-rendu a été livré en mai dernier).



- Directement interrogé par IGN avant la publication de l'article, Matt Booty des Xbox Game Studios a reconnu le principal problème (confirmé par plusieurs sources) : une surdose d'ambition pour un studio naissant à peine… juste avant une pandémie mondiale, et une mauvaise entente de départ entre deux studios, sans que cela n'ait eu d'effet sur la confiance envers Certain Affinity (prenant apparemment un plus grand rôle sur l'avenir de Halo selon diverses rumeurs).



Aux dernières nouvelles, toujours selon les mêmes sources, il faudra encore 2 ans (plus probablement 3) avant le lancement de Perfect Dark, et il n'est pas impossible que par son mélange « voyage à travers le monde, action, infiltration », on file vers un format épisodique un peu à la façon d'un Hitman, même si rien n'est encore acté pour le moment.