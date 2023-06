Mario + Lapins Crétins 2 : Nintendo avait suggéré à Ubisoft d'attendre la prochaine génération Mario + Lapins Crétins 2 : Nintendo avait suggéré à Ubisoft d'attendre la prochaine génération

De l'avis global, Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope est bien meilleur que le premier épisode, ce qui n'a pas empêché des ventes très décevantes pour un éditeur ayant déjà de nombreux échecs depuis le début de la génération (et même depuis la fin de la précédente).



S'exprimant auprès de GamesIndustry, Yves Guillemot (le PDG d'Ubisoft pour les quelques-uns qui l'ignorent) a lâché une petite anecdote business très intéressante : Nintendo leur avait suggéré de garder le deuxième épisode de la franchise cross-over au chaud… jusqu'à la « Switch 2 » ou quel que soit le nom de celle qui succédera à l'actuelle hybride.



Un conseil esquivé par Ubisoft, et Yves reconnaît aujourd'hui son erreur, analysant qu'au-delà de l'effet de boost commercial certain lorsqu'on lance un titre dans la période de lancement d'une nouvelle console, le problème vient effectivement de la proximité avec le premier (après, c'est quand même 5 ans) et que le public Nintendo est habitué à n'avoir qu'un seul épisode « Mario » sur chaque secteur pour une seule machine. A quelques exceptions près évidemment, comme les Mario Party ou de rares cas dont l'exemple (qu'il cite lui-même) des deux Mario Galaxy sur Wii.



Mais pour le reste, c'est effectivement un seul jeu de Kart, un seul Mario full 3D, un seul « New » Mario 2D, un seul jeu de golf/foot/tennis, etc.



A voir si la raison reviendra à Nintendo en cas de Mario + Lapins Crétins 3 sur « Switch 2 »… si l'éditeur ne préfère pas sauver les meubles du 2 avec un remaster.