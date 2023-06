VR : un marché à l'audience encore trop faible pour intéresser Xbox selon Matt Booty VR : un marché à l'audience encore trop faible pour intéresser Xbox selon Matt Booty

En février 2020, Phil Spencer déclarait que la marque Xbox commencerait à jeter un œil vers la réalité virtuelle s'il prenait de l'importance. 3 ans plus tard, et alors que Meta continue de pousser la tendance, que Sony a récemment lancé son PlayStation VR 2 et que Apple commence à sortir ses muscles (davantage dans l'AR d'ailleurs), toujours rien à signaler pour Microsoft, et tout simplement car le marché n'a que peu évolué en terme d'audience.



C'est Matt Booty qui nous sort cela lors d'une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, expliquant que l'objectif de la marque est aujourd'hui de toucher pour ses productions coûteuses au moins 10 millions de joueurs, en incluant évidemment le Game Pass (10 titres Xbox ces dernières années sont parvenus à atteindre ce quota), et que ce type de défi est tout simplement impossible à atteindre actuellement avec la VR et la RA.



Le PlayStation VR ne représente en effet que 5 millions de ventes (nous verrons bien avec le PSVR2 qui pour le moment a démarré assez bien, mais plus de nouvelles depuis), et même si Meta est fier d'avoir revendiqué 20 millions de Quest, c'est plus précisément pour une gamme découpée en 3 casques sur 2 générations, et pour un public qui manque encore de fidélité comme l'a reconnu publiquement son constructeur.



A voir d'ailleurs si les rumeurs d'une espèce de « Game Pass » spécial Quest se confirment ou non pour donner un nouvel élan au marché, et peut-être ainsi un jour éveiller l'intérêt de Microsoft qui s'y connaît bien en abonnements.