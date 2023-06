Chris Pratt : seule la grève des scénaristes bloque la mise en place de Super Mario Bros. 2 Chris Pratt : seule la grève des scénaristes bloque la mise en place de Super Mario Bros. 2

Avec 1,3 milliard au box-office et le statut de deuxième plus gros succès de l'histoire des films d'animation, une suite pour Super Mario Bros tient de la logique même et personne ne sera surpris en apprenant de la bouche même de Chris Pratt (doubleur US du plombier iconique) que les plans sont déjà actés sur le sujet.



L'acteur a lâché l'information auprès de Entertainment Tonight en ajoutant néanmoins que le projet est, forcément, actuellement en pause à cause de la grève des scénaristes dont on ne voit pas le bout pour le moment. N'oublions pas que selon de récentes rumeurs, Nintendo et Universal devraient également signer un accord pour une adaptation de l'univers The Legend of Zelda, toujours chez Illumination qui à ce rythme n'est plus prêt de refaire un film Les Minions ou Moi, Moche et Méchant.