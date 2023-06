Marvel's Spider-Man 2 : la date de sortie [UP] Marvel's Spider-Man 2 : la date de sortie [UP]

On se demande POURQUOI Sony ne l'a pas annoncé lui-même lors du PlayStation Showcase, mais bon, il n'aura pas fallu attendre trop de temps pour obtenir une date de sortie ferme et précise pour Marvel's Spider-Man 2 : le 20 octobre 2023. Voilà.



Sinon, il y a aussi deux artworks très sympas qui seront ajoutés à l'article dès que disponible en bonne qualité.



UPDATE



- Les voici, avec bonus de précos et contenu des éditions spéciales.