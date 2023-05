Le petit studio Vanpool ferme ses portes Le petit studio Vanpool ferme ses portes

On imagine que certains ne connaissent pas le studio Vanpool, mais posons nous quelques secondes pour rendre mémoire à cette petite boîte japonaise qui vient aujourd'hui même de fermer ses portes après 24 ans de service, majoritairement aux cotés de Nintendo.



L'équipe aidait en effet Big N sur de nombreux titres comme Mario & Luigi dès ses débuts, avant de toucher au développement de Wii Play Motion, Little King Story, les Paper Mario 3DS & Wii U, les deux derniers spin-off de Kirby et souhaitait surtout imposer sa propre franchise, malheureusement sans succès (Dillon).



Une situation qui rappelle un peu celle de Alpha Dream, équipe indépendante elle aussi affiliée à Nintendo et créatrice de la totalité des jeux Mario & Luigi, fermé en 2019 et laissant la franchise orpheline (hors remake, aucun nouvel épisode depuis 2015).