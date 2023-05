Hogwarts Legacy atteint les 15 millions de ventes Hogwarts Legacy atteint les 15 millions de ventes

Warner Bros revient sur la performance de Hogwarts Legacy en annonçant que le titre a dépassé les 15 millions de ventes sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, générant plus d'1 milliard de dollars depuis sa sortie.



Un bilan élogieux au moment même où sortent les versions PlayStation 4 et Xbox One, pendant que l'entreprise indique ne pas avoir l'intention d'annuler celle sur Switch (25 juillet), étant pleinement consciente de l'énorme parc installé et de la possibilité grâce à elle de voir le jeu percer davantage au Japon. A voir dans quel état technique…