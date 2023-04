Capcom programme des events Street Fighter 6 et Monster Hunter Rise la semaine prochaine

L'actualité du printemps commence à prendre forme et alors qu'on se prépare aujourd'hui pour une bande-annonce de(à 16h00) et une nouvelle présentation de(à 23h00), c'est Capcom qui vient maintenant nous faire part de sa présence la semaine prochaine.On commencera calmement avec l'habituel Digital Event sur(19 avril, 16h00) pour découvrir notamment le retour d'un Dragon Ancien, tandis que le gros morceau est signé dans la nuit du 20 au 21 avril (minuit) avec un nouveau Showcase sur, plein de « grandes nouvelles » dont on imagine coté casting.