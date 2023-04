Cinéma : Super Mario Bros s'offre le meilleur lancement dans l'histoire des films d'animation Cinéma : Super Mario Bros s'offre le meilleur lancement dans l'histoire des films d'animation

Les heures avançant, les données officielles concernant le lancement du film Super Mario Bros sont venus empiéter sur les prévisions, pour un résultat encore mieux qu'attendu : pour sa première semaine, la fameuse adaptation d'Illumination aurait dépassé mondialement les 377 millions de dollars de recettes, permettant d'établir que :



- Meilleur lancement dans l'histoire des films d'animation aux USA (devant Les Indestructibles 2).

- Même chose au niveau mondial (devant La Reine des Neiges 2).



Il aura donc suffit de 5 jours pour que Super Mario Bros prenne la 6e place des plus gros succès en matière d'adaptation tirée de l'univers JV, et il lui suffit de 60 millions de dollars supplémentaires (donc autant dire que l'on parle d'une formalité) pour atteindre le record absolu.



1) Warcraft : 439 millions de dollars (dont la moitié en Chine)

2) Pokémon : Détective Pikachu : 433 millions

3) Rampage : 428 millions

4) Sonic the Hedgehog 2 : 405 millions

5) Uncharted : 401 millions

6) Super Mario Bros : 377 millions (pour l'instant)

7) Angry Birds : 352 millions

8) Prince of Persia : Les Sables du Temps : 336 millions

9) Sonic the Hedgehog : 320 millions