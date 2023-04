Ciné : Super Mario Bros explose le box-office Ciné : Super Mario Bros explose le box-office

Qui sera surpris en apprenant que le film Super Mario Bros est un énorme carton dans les salles ? Personne, voilà. Et sur le territoire clé du géant Universal (les USA donc), apprenez via les renseignements de The Hollywood Reporter, incluant les prévisions du week-end, que l'on se dirige vers un démarrage sur 5 jours à hauteur de 195 millions de dollars de recettes.



Si confirmé, Super Mario Bros dépasserait donc le score de la première semaine du Monde de Dory (135,1 millions) pour s'octroyer le statut du deuxième meilleur démarrage de tous les temps aux USA en matière de film d'animation, derrière Les Indestructibles 2.



Ce qui en revanche déjà acté (toujours aux USA) :



- Meilleur démarrage pour une adaptation de l'univers JV

- Meilleur démarrage de l'histoire du studio Illumination

- Actuel meilleur démarrage de 2023



Dans le monde, Super Mario Bros devrait atteindre selon Deadline les 300 millions de dollars d'ici la fin du week-end, et avec les semaines avançant, dont les vacances de Pâques, autant dire que les voyants sont au vert pour que le film dépasse largement les 439 millions de dollars de Warcraft et devenir ainsi l'adaptation la plus populaire de l'histoire. Comme prévu oserait-on dire.