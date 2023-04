God of War Ragnarok accueille son mode New Game Plus, avec ses bonus God of War Ragnarok accueille son mode New Game Plus, avec ses bonus

Sans le moindre trailer, car vous ne le méritez pas, Sony Santa Monica annonce l'actuel déploiement de la nouvelle MAJ de God of War Ragnarok, ajoutant le New Game Plus pour les courageux ayant l'intention de retourner au cœur des 9 Royaumes, mais dans une difficulté supérieure.



Au programme :



- Vous gardez tout votre équipement, même la lance. Cette dernière ne pourra néanmoins être utilisée que pour les combats et non l'exploration (jusqu'au point requis de la progression). Les flèches spéciales attendront également d'être débloquées dans l'histoire pour d'évidentes raisons.

- Level Cap augmenté et possibilité de pousser votre équipement en « niveau + » (au-delà de 9).

- Nouveaux enchantements en boutique.

- Armure de l'Ours Noir accessible dès le début du NG+.

- Nouvelles armures (Spartan, Ares, Zeus) à acheter en boutique, en plus d'un bouclier.

- Rang Platine pour les défis.

- Rosée Yggdrasil dans les coffres Nornir pour pousser vos stats.

- L'arène de Nifhleim vous offrira de nouvelles options, comme incarner Atreus et choisir le campagnon de votre choix (Freya, Sindri, Thor, Ingrid…).

- Les boss annexes en endgame seront beaucoup plus puissants.

- Ajout d'un filtre noir & blanc.