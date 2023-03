Charts Japon : les ventes consoles se stabilisent, pendant que RE4 Remake se place sans briller

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 20 au 26 mars 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Pas de grande surprise cette semaine dans les ventes consoles vu le début de stabilité, et c'est plutôt une très bonne chose pour la PlayStation 5, donc on va plutôt s'attarder sur les jeux avecqui on peut le dire déçoit un peu sur le plan physique : c'est mieux que, mais c'est inférieur aux autres épisodes sortis ces dernières années. Même(190.000).Mais qui sait ce que vaut aujourd'hui le numérique, comme pourjustement qui fait un peu moins bien que les deux précédents, mais le deuxième avait fait une belle performance en dématérialisé.