Crash Team Racing : Nitro Fueled n'a pas de 60FPS, mais a quand même fait 10 millions de ventes

Activision/Xbox nous révèle par un communiqué de quelques lignes quea dépassé les 10 millions de ventes en quasiment 6 ans, on rappelle sans l'apport du PC (seulement disponible sur PlayStation, Xbox et Switch).Un sacré chiffre pour une franchise qui brille décidément depuis son retour après(20 millions de ventes) et(5 millions), au point de se dire que même si des rumeurs pointent vers unchez Toys for Bob, unreste totalement envisageable pour un avenir plus ou moins lointain.