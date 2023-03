[Rumeur] Le service Ubisoft+ se précise sur Xbox [Rumeur] Le service Ubisoft+ se précise sur Xbox

L'annonce remonte quand même à janvier 2022, mais après diverses récentes fuites, le service Ubisoft+ ne devrait plus tarder à débouler comme prévu sur supports Xbox : le fameux leaker de Assassin's Creed Mirage (et Avatar : Frontiers of Pandora comme vous pouvez le voir coté blogs) vient de déclarer que ce serait effectif pour le mois prochain. Avril donc.



Le service Ubisoft+ est pour rappel un abonnement vous donnant accès à l'intégralité du catalogue de l'éditeur, dont les jeux en Day One et même tout ce qui touche aux Season Pass et de multiples DLC. Il y a très peu de chances que l'Ubisoft+ soit intégré au Game Pass (contrairement à l'EA Play) et reste donc à voir le prix. Sur PC, c'est 14,99€/mois mais avec un catalogue plus garni et quelques deals avec les indépendants.



Enfin pour ceux qui demandent, son arrivée sur PlayStation n'est pas à l'ordre du jour, surtout que l'éditeur est actuellement en deal pour offrir l'essentiel des jeux de son catalogue dans le PS Plus Extra.