Paramount annonce une grosse adaptation de Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin

Increvables, nos copains les « Tortues Ninjas » poursuivent leur carrière avec aujourd'hui l'annonce par Paramount Global d'une nouvelle adaptation de la part d'un studio encore tenu secret, sous la forme d'un action-RPG reprenant l'univers mis en place par les comicsPas de date ni de support pour le moment, et même le besoin de patienter quelques années, mais on sait au moins déjà que :- Beaucoup plus sombre qu'à l'accoutumée- Comparé à God of War- Se déroulera dans dans un futur où une seule des 4 tortues a survécu- Ce sera d'ailleurs l'unique personnage jouable dans l'histoire principale- Des flashbacks pourraient nous donner l'occasion de jouer les autresSi tout se passe bien, on pourrait repartir avec d'autres infos « dans les prochains mois » mais dans tous les cas, on croisera les doigts encore un bon moment.