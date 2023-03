Crash Team Rumble : une date de sortie, une bêta en approche et des Pass Saisonniers

Suite à une petite fuite coté gameplay (voir vidéo ci-dessous), Activision nous annonce que sonsortira le 20 juin prochain toujours exclusivement sur supports PlayStation et Xbox en cross-gen (avec cross-play), et une ouverture des précommandes aujourd'hui même pour pouvoir tâter la bêta fermée du 20 au 24 avril.Une sorte de MOBA qui tentera de limiter la casse avec un prix plus faible que la moyenne (39,99€) avec néanmoins une édition Deluxe (49,99€) avec divers skins. Détail à ajouter, et d'importance : la présence de Pass saisonnier payant, même si le premier sera gratuit pour tous, et que l'édition Deluxe inclura également le deuxième.