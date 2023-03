The Witcher : CD Projekt préfère rebooter son Project Sirius (spin-off solo & coop) The Witcher : CD Projekt préfère rebooter son Project Sirius (spin-off solo & coop)

Des multiples projets The Witcher actuellement en cours, on a surtout en vue le remake du premier épisode et bien entendu la nouvelle trilogie, mais on n'oubliera pas le mystérieux Project Sirius en collaboration avec les américains de The Molasse Flood, voulu comme une expérience proposant à la fois du solo et de la coopération.



Et si vous êtes pressés d'en voir les résultats, soyez encore plus patients que prévu : le chantier vient d'être rebooté à zéro. CD Projekt a officialisé l'information en expliquant auprès de ses investisseurs qu'après plusieurs évaluations, le potentiel commercial de ce spin-off était à risque face aux sommes injectées (actuellement 10 millions de dollars mais il restait encore une très longue route), et que de fait, « des travaux sont en cours pour la mise en place d'un nouveau cadre ».



Avec des rumeurs de plusieurs zones et donjons générés aléatoirement, c'est à se demander si ce titre ne va pas revenir à quelque chose de moins ambitieux mais plus carré (et donc moins coûteux) dans sa formule.