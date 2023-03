[RUMEUR] Assassin's Creed RED (Japon) : un épisode totalement orienté vers l'infiltration [RUMEUR] Assassin's Creed RED (Japon) : un épisode totalement orienté vers l'infiltration

Nous savons de manière bien officielle que Ubisoft développe un Assassin's Creed : Codename Red (nom provisoire) qui se déroulera durant le Japon Féodal, mais comme de coutume avec l'éditeur comme certains autres (hello Capcom), les langues se délient bien avant l'heure et c'est de nouveau Tom Henderson qui ouvre les vannes :



- Deux personnages jouables

- Un shinobi et un samurai

- Il y aurait le choix du sexe pour le samurai (aucune info pour le shinobi)

- Le shinobi serait un réfugié africain (peut-être un hommage à Yasuke)



Et le plus important : ce sera l'épisode le plus axé infiltration de la franchise, avec des approches à la Splinter Cell et Hitman, incluant la prise en compte des ombres pour éviter d'être repéré.