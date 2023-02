Baldur's Gate III : Larian dément l'exclu PS5, et confirme le chantier sur Xbox Series (mais...)

L'annonce deen dehors du PC était une excellente nouvelle, beaucoup moins pour les joueurs Xbox en apprenant la relative exclusivité PlayStation 5 qui a rapidement fait couler de l'encre, jusqu'à attiser des rumeurs de petit chèque en douce. Mais c'est totalement faux.Larian Studios est directement monté à la barre pour indiquer qu'il n'y avait absolument pas le moindre deal d'exclusivité avec Sony, et même que les versions Xbox Series X/S sont bien en cours de développement. Le seul problème est en fait d'ordre technique : sans entrer trop dans les détails, l'équipe déclare avoir du mal à faire tourner convenablement le mode coop local (écran partagé) sur Xbox Series, et ne veut se permettre de dévoiler cette version et encore moins d'en annoncer une date tant que le soucis n'est pas définitivement réglé.Vu qu'il n'y a aucun couac du genre sur PS5, on imagine que les ennuis viennent de la version Series S qui à elle seule pourra causer un blocage définitif ou non, sans détour possible tant la présence de cette option est déclarée non négociable.Joueurs PC et PS5 l'accueilleront le 31 août prochain.