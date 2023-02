Xbox : le Game Pass Family commence enfin à s'étendre, mais toujours pas en France Xbox : le Game Pass Family commence enfin à s'étendre, mais toujours pas en France

Microsoft passe enfin la seconde pour son service Game Pass Family en annonçant l'arrivée de l'offre dans plusieurs nouveaux pays (en plus de la Colombie et l'Irlande) : le Chili, la Hongrie, Israël, la Nouvelle Zélande, l'Afrique du Sud et la Suède.



Et non, toujours pas la France, et c'est bien dommage pour ceux qui veulent se mettre en commun pour faire une très belle économie : 5 comptes Game Pass Ultimate pour 21,99€ par mois l'ensemble (au lieu de 12,99€ pour « un seul ») sans aucune restriction hormis le fait que tous les concernés doivent habiter le même pays.