Chrono Cross HD améliore enfin son frame-rate

Un an, c'est long, mais c'est le temps qu'il aura fallu à Square Enix pour proposer une mise à jour (actuellement en cours de déploiement) pourafin de proposer des correctifs de bugs, des modifications dans le système lié à Pip et, miracle, des améliorations concernant le frame-rate. Ce dernier faisait quand même l'exploit d'être moins bon que sur PS1, encore plus avec le boost de vitesse.A 20 balles et totalement traduit en français, l'heure est peut-être la bonne pour s'y mettre.