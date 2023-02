Charts Japon : la PS5 continue son ascension

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 6 au 12 février 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et comme partout ailleurs, c'est le (relatif) carton pourqui avec plus de 67.000 hors dématérialisé fait plus de 200 % mieux que n'importe quelle autre adaptation de la prestigieuse franchise, pourtant sur la console au parc le plus réduit (hors Xbox évidemment).La PlayStation 5 qui continue de s'imposer avec des chiffres équivalents à la semaine dernière, lui permettant de repasser devant la courbe de la PS4 sur le même laps de temps. Le lancement deest encore lointain, mais de belles friandises pourront la maintenir sur de belles eaux au Japon, commedans quelques jours puisetle mois prochain.