J.Powerfull Pro Baseball : Konami tente sa chance en occident... et ça ne vous coûtera que 1€

Vieille de bientôt 30 ans, la franchisefait chaque année ou presque les revenus de Konami au Japon, mais on ne peut pas en dire autant en occident, l'éditeur ayant été longtemps réfractaire à l'idée de se confronter aux piliers US du genre, et de toute façon, leur seule tentative (2007, sur Wii et PS2) s'est soldée par un échec.Mais il n'est jamais trop tard et c'est pour cela que l'éditeur vient de sortir sur tous les territoires son premier essai purement mondial sous le nom de, avec tout le contenu attendu mais un tarif défiant toute concurrence : 0,99€ (PS4 comme Switch), et sans la moindre goutte de micro-transactions. De quoi attirer de nombreux curieux.