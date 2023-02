Square Enix (bilan fiscal) : une tonne de jeux pour finalement des revenus en baisse Square Enix (bilan fiscal) : une tonne de jeux pour finalement des revenus en baisse

Square Enix a mis en ligne le bilan pour les trois premiers trimestres de l'année fiscale en cours (avril à décembre 2022) où l'on constatera que l'avalanche improbable de jeux n'est aucunement responsable d'un actuel record sur le bénéfice net : la hausse de ce dernier vient des 300 millions de dollars récupérés à Embracer pour la vente de ses trois studios occidentaux (Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal) ainsi qu'une brouette de licences dont Tomb Raider.



Non, la tonne de jeux livrés ces derniers mois n'avait en fait pour but que de compenser l'absence de AAA majeur, chose que l'éditeur avait déjà fait lors de la précédente année fiscale avec plusieurs surprises dont Outriders et Marvel's Guardians of the Galaxy, mais cette fois, on ne peut dire que des Star Ocean : The Divine Force, Dragon Quest Treasures, Crisis Core FFVII et autres Valkyrie Elysium ont percé dans les charts. En ajoutant l'absence de nouvelle extension pour Final Fantasy XIV, Square Enix se contente finalement de sauver les meubles en limitant la baisse de son CA JV (-27%) ainsi que son bénéfice opérationnel (-10%).



Pas le moindre mot sur les objectifs sur premier trimestre 2023 tant les craintes sont présentes autour des ventes de Forspoken et même Octopath Traveler II, mais nul doute que l'éditeur aura de quoi remonter le menton pour la prochaine année fiscale qui, sauf retard, verra les lancements de Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Rebirth.