[RUMEUR] J.Grubb : The Coalition a annulé son deuxième projet, et n'est désormais focus que sur Gears [RUMEUR] J.Grubb : The Coalition a annulé son deuxième projet, et n'est désormais focus que sur Gears

Alors que Tango Gameworks s'est brillamment affiché avec Hi-Fi Rush et qu'il se murmure depuis peu que Undead Labs aurait un projet en parallèle de State of Decay 3, les choses se présentaient bien pour un ajout de nouvelles licences chez les Xbox Game Studios, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu.



Selon Jeff Grubb qu'on ne présente plus, The Coalition aurait annulé leur projet 'AA' sous Unreal Engine 5 (aucun rapport avec la démo technique de Matrix) et la totalité du studio est désormais entièrement consacré au futur Gears of War.



On patientera pour connaître les raisons de l'annulation.