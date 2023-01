Charts UK : Fire Emblem garde la forme sur Switch + le rebond de The Last of Us Charts UK : Fire Emblem garde la forme sur Switch + le rebond de The Last of Us

Nouveau rapport venu du Royaume-Uni pour les ventes de cette semaine où l'unique entrée, Fire Emblem Engage donc, qui fait 31 % de moins en physique que Fire Emblem : Three Houses, ce qui reste néanmoins le deuxième meilleur lancement de l'histoire de la série devant Awakening.



L'autre point à retenir, car c'était attendu, c'est le gros rebond de The Last of Us : Part 1 qui hors dématérialisé revient à la 20e place avec un boost de 238 %. Même The Last of Us : Remastered sur PS4 en profite pour nous refaire un coucou à la 32e place (+322%). Merci HBO.



1. Fire Emblem Engage (NEW)

2. FIFA 23 (-1)

3. God of War Ragnarok (-1)

4. Mario Kart 8 Deluxe (=)

5. COD Modern Warfare II (+1)

6. Pokémon Violet (=)

7. Nintendo Switch Sports (-2)

8. Minecraft (-1)

9. Animal Crossing : New Horizons (-1)

10. Pokémon Ecarlate (-1)