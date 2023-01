343i continuera de développer le futur de Halo, aussi bien en solo qu'en multi 343i continuera de développer le futur de Halo, aussi bien en solo qu'en multi

En probable réponse aux rumeurs qui touchent actuellement le studio, mais également les divers licenciements qui ne sont pas là pour donner une bonne image de Microsoft au moment où le géant se bat pour acquérir Activision Blizzard, c'est par un simple tweet que Pierre Hintze (à la tête de 343 Industries) fait savoir que Halo et le Master Chief n'ont pas l'intention de quitter le paysage vidéoludique, et que le studio continuera de développer l'avenir de la franchise aussi bien dans des expériences solo, multi & co.



Des propos qui veulent rassurer même si tout dépendra du point de vue, mais esquivant néanmoins les bruits de couloirs sur le véritable statut prochain de la boîte, celui de devenir une sorte de maison-mère pouvant certes participer aux développements mais dont le plus gros sera confié à des studios externes, dont 343 indiquera les principales lignes directrices, notamment sur l'exploitation du (gros) lore.



Quoi qu'il arrive, 343 Industries devra batailler pour remettre la prestigieuse franchise sur de bons rails après le cas Halo Infinite dont d'anciens développeurs pointent chez Kotaku la mauvaise gestion de Microsoft.