Hogwarts Legacy : la durée de vie estimée

L'artbook officiel dea fuité, comme bien d'autres choses, et ceux qui ont pu se le procurer en avant commencent à en partager le contenu, avec pour les intéressés divers extraitset au moins une information notable pour le futur jeu : la durée de vie est estimée à environ 35h pour voir les crédits de fin, et tout de même 75h pour le 100 %, ce qui est pas mal sans avoir besoin d'en faire trop.On vérifiera tout de même cela le 10 février prochain, au moins sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (4 avril sur PS4/One, 25 juillet sur Switch).