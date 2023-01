Après de nouvelles déceptions commerciales, Ubisoft revoit ses objectifs à la baisse (et pas qu'un peu) Après de nouvelles déceptions commerciales, Ubisoft revoit ses objectifs à la baisse (et pas qu'un peu)

Comme nous l'avons appris hier, Ubisoft a annulé trois jeux encore non annoncés, laissant chacun spéculer sur la chose mais prouvant surtout la délicate situation de l'éditeur qui ne parvient plus à enchaîner les exploits commerciaux.



La dernière lumière fut Assassin's Creed Valhalla, et l'on n'oubliera pas la formidable endurance de Rainbow Six Siege, mais pour le reste, on enchaîne les déceptions depuis le cas Ghost Recon Breakpoint, et l'entreprise Guillemot reconnaît à ce sujet des ventes inférieures aux attentes pour Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, mais également Just Dance 2023. Pour ceux qui demandent, personne n'a pris la peine d'évoquer Roller Champions.



Pour la prochaine année fiscale, Ubisoft devrait se reposer sur Skull & Bones, Assassin's Creed Mirage, Avatar : Frontiers of Pandora, mais également d'autres projets dont quelques F2P, mais pour l'heure, il faudra faire avec des conséquences dignes d'une titanesque claque : les objectifs concernant la base opérationnelle passe d'un « bénéfice » de 400 millions d'euros à une « perte » de 500 millions d'euros. Outch.



Pour limiter la casse, il faudra 200 millions d'économies sur les deux prochaines années, déjà par rapport aux projets annulés, mais également par des « restructurations ciblées » et la vente « d'actifs non essentiels ». A se demander si des studios ou des licences ne vont pas tomber aux enchères...