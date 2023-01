Yoshinori Kitase nous promet une grosse annonce en 2023, ''sans rapport avec Final Fantasy VII'' Yoshinori Kitase nous promet une grosse annonce en 2023, ''sans rapport avec Final Fantasy VII''

Alors que se prépare la dernière phase de communication autour de Final Fantasy XVI et que l'équipe de Yoshinori Kitase est à fond sur Final Fantasy VII Rebirth, le producteur tout juste cité ajoute pour ses vœux que nous aurons droit à une autre grosse annonce en 2023, et que ce sera « sans rapport avec FFVII ».



C'est le moment de prendre les paris, mais on gardera dans un coin de la tête les bruits de couloirs autour d'une refonte de Final Fantasy IX et/ou Final Fantasy Tactics, quelle que soit la qualité de la dite « refonte ».