PS Plus : le programme de janvier confirmé PS Plus : le programme de janvier confirmé

Comme le veut la routine qui on s'en doute se poursuivra en 2023, le leak Dealabs du PlayStation Plus « Essential » était pleinement dans le vrai : à partir de 3 janvier, tous les abonnés au service quelle que soit la gamme pourront repartir avec Star Wars Jedi : Fallen Order, Fallout 76 et le plus récent Axiom Verge 2.



Les jeux « Extra » et « Premium » attendront eux comme d'habitude quelques jours supplémentaires, logiquement le 17 janvier.